Мошенники присылают «доказательства» измены партнера и крадут данные

Киберпреступники нашли еще один способ, чтобы обмануть граждан, состоящих в отношениях. Мошенники присылают фишинговые ссылки, якобы ведущие на доказательства адюльтера супруга, но на деле переход на страницы грозит потерей денег или хищением персональных данных. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники рассылают письма с утверждениями, что якобы взломали гаджеты супруга или супруги потенциальной жертвы и нашли там доказательства измены, с которыми можно ознакомиться по приложенной ссылке. Для убедительности указываются различные детали, которые мошенники выискивают в соцсетях жертвы, например, имя партнера, клички домашних питомцев, девичьи фамилии и другие подробности отношений.

Мошеннические письма приходят с разных доменов и имеют схожие темы – к примеру, «Привет, [имя], посмотрите этот отчет». Если потенциальная жертва перейдет по ссылке с «доказательствами», ей предложат ввести для авторизации логины и пароли от популярных сервисов, что чревато хищением персональных данных. Не исключено, что при помощи таких ссылок злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение.

По словам экспертов, отношения в паре довольно перспективная для шантажа и вымогательства денег тема. Различные интимные вопросы всегда волнуют людей, даже если они честны. Если же учесть, что не все пары полностью откровенны друг с другом, могут ревновать и подозревать, то это дает мошенникам преимущество. В реальности злоумышленники могут и не иметь реальных данных для шантажа, а просто надеяться на страх, любопытство или ревность потенциальной жертвы.

Человек, которого шантажируют, подвергается давлению и не может при этом поделиться переживаниями с тем, с кем обычно делится, – со своим близким. Зачастую именно под влиянием нервов люди становятся очень податливы на требования мошенников и хотят только одного – поскорее закончить и забыть эту историю. В итоге жертвы выполнят всё, чтобы ускорить процесс передачи денег или информации, а вариант с тем, чтобы обратиться по поводу происходящего в правоохранительные органы, для них не всегда приемлем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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