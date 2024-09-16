Сегодня – день защиты озонового слоя

Сегодня отмечается международный день охраны озонового слоя. Его в 1994 году провозгласила Генеральная ассамблея ООН.

В соответствии с этой конвенцией, все участники обязаны ограничить производство и потребление озоноразрушающих веществ. По данным ученых, процесс разрушения защитного слоя планеты напрямую зависит от неправильной утилизации химических веществ, содержащих хлор. Экологи всего мира призывают промышленные предприятия сократить объем производства хлорных химикатов, а также тщательно следить за их утилизацией.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в целом по всему земному шару ситуация медленно, но постепенно улучшается. «Озоновый слой – он совсем тоненький, в нижней стратосфере, при нормальном давлении он меньше 1 сантиметра, но именно он сохраняет возможность жизни на Земле, потому что он поглощает до 90% ультрафиолета. Если бы озонового слоя не было, все живое на Земле было бы выжжено», – сказал Вильфанд, которого цитирует РИ А Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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