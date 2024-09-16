ВЦИОМ: в России наметился тренд на отказ от летнего отдыха

В последние два года в России наметился тренд на отказ от летнего отдыха. Доля людей, отказавшихся от отпуска в летние месяцы, существенно выросла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно полученным данным, в 2023 и 2024 годы без летнего отдыха остались треть россиян (35% и 33% соответственно), в прежние годы условных «трудоголиков» насчитывалось не больше 24%.

«Отдыхом этим летом чаще «жертвовали»: мужчины (39% vs. 28% женщин), россияне с плохим и очень плохим материальным положением (42%), а также работники коммерческих организаций (42% vs. 21% «бюджетников»)», – говорится в результатах исследования.

Среди мест, где чаще всего предпочитают отдыхать россияне летом, респонденты назвали дачу, садовый участок (22%) и дом (21%). Любителей путешествий традиционно насчитывается заметно меньше, чем дачников и «домоседов». Так, каждый седьмой этим летом отдыхал в другом городе, селе России (14%, +5 п.п. с пандемийного 2020 г.), 8% – на курортах Краснодарского края (Сочи, Анапа, Туапсе и др.), 4% – за границей, 3% – в Крыму.

«При этом востребованность внутреннего туризма остается стабильной на протяжении всего периода наблюдений, тогда как интерес к заграничным поездкам варьируется от года к году, что обусловлено меняющейся внешнеполитической ситуацией», – сообщили социологи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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