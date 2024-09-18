В России запущена система сертификации продукции для вегетарианцев

В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции. Об этом сообщает Роскачество.

Продукты на растительной основе являются отдельным видом пищевой продукции со своим стандартом ISO 23662:2021. В 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный контроль продукции для вегетарианцев от российских производителей, передает РИА «Новости».

«В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации «Роскачество – Веган», – сообщили в организации.

Продукция, которая прошла сертификацию, будет отмечена специальным знаком – зеленой буквой «Р» с листком в зеленом пятиугольнике. Отмечается, что благодаря новой системе, российские производители, чьи товары отвечают международным стандартам, получат возможность выходить на глобальный рынок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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