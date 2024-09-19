Доходы российских блогеров резко снизились

Доходы блогеров в России резко снизились на фоне блокировок и замедления популярных платформ. Участники рекламного рынка объясняют это переходом рекламодателей на другие, более предсказуемые форматы, а также избытком предложения на блогерском рынке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Solar Staff.

За последний год доходы российских блогеров сократились в среднем на 13%. Сильнее всего просел заработок инфлюенсеров, оформленных как индивидуальные предприниматели, – на 57% по сравнению с августом 2023-го, до 93,6 тысячи рублей в месяц. Доходы самозанятых блогеров за период сократились на 43%, до порядка 22 тысяч рублей.

Между тем доход инфлюенсеров, работающих как физлица, остался практически без изменений и составил 17 тыс. рублей в месяц. Разница в доходах ИП и физлиц объясняется тем, что статус ИП «позволяет сотрудничать с крупными брендами и агентствами на более гибких условиях», поясняют эксперты.

«Размещениям у блогеров находится более предсказуемая альтернатива в виде новых форматов прямой рекламы от российских платформ», – комментирует директор по цифровым технологиям рекламного холдинга NMi Group Анна Планина. Кроме того, негативно на заработке российских блогеров сказываются блокировки ресурсов из-за размещения запрещенного контента и замедления популярных платформ.

Блогеры не единственная категория внештатных работников, у которой за год отметилось падение доходов. В частности, снизилась заработная плата, предлагаемая копирайтерам и редакторам, а также количество заказов на перевод и расшифровку текстов на специализированных биржах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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