Латают дыры: российские регионы оказались не готовы к отопительному сезону

Большинство регионов России пока не готовы к отопительному сезону. В некоторых субъектах еще предстоит провести ремонт части котельных и сетей, не везде закуплено топливо и аварийное оборудование. Масштабный износ инфраструктуры копился годами, что и приводит к массовым авариям.

Уровень готовности регионов к предстоящему отопительному сезону составляет 75-95%, сообщили «Известиям» в региональных органах ЖКХ. Газета направила запросы во все субъекты страны, ответили более 30. О полной готовности отопительного комплекса к морозам заявили только власти Сахалина и Чукотки.

В некоторых регионах замены требуют до трети от всего объема коммунальных сетей. Другим субъектам предстоит докупить уголь и дизтопливо для обслуживания котельных. Кроме того, региональные власти формируют резервы материально-технических ресурсов для ликвидации аварий и неисправностей на объектах ЖКХ.

Масштабный износ инфраструктуры в регионах копился годами и даже десятилетиями, отмечает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. «Надо понимать, что все-таки у нас ЧП и аварии на коммунальных сетях происходит локально. В прошлом сезоне сработал фактор веерного отключения, потому что вышла из строя котельная, если говорить про Подмосковье, – добавил эксперт. – Это объекты энергетики, часть сложной инженерной инфраструктуры. Тогда как в большинстве случаев происходят просто прорывы труб, которые быстро устраняют. Можно сказать, латают дыры».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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