Мошенники запустили вирус, маскирующийся под пуш-уведомления от банков

Россиян атакует вирус, который имитирует пуш-уведомления от банков. Жертва получает сообщение о списаниях со счета, после чего ей звонит подставной сотрудник кредитной организации и заявляет о взломе.

О новой схеме мошенничества рассказали «Известиям» в компании SafeTech. Информацию также подтвердили волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). У всех, кто сталкивался с такой схемой, смартфон был на Android, а антивируса на нем не стояло.

Когда троян попадает на телефон, то блокирует экран, при этом начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. В этот же момент потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета. Дальше схема может разниться: мошенники или выманивают данные для реального входа в онлайн-банк, или просят самостоятельно перечислить средства на «безопасный счет».

Центробанк РФ рекомендует гражданам не переходить по неизвестным ссылкам, не скачивать какие-либо мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц, а также советует установить антивирус и регулярно его обновлять. Кроме того, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, в том числе коды из смс-сообщений и пуш-уведомлений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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