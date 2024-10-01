Число пожилых людей в мире превысит число молодежи к 2030 году

Численность пожилого населения Земли к 2030 году превысит число молодых людей, следует из данных ООН. Детей до пяти лет будет вдвое меньше, чем пенсионеров.

Согласно прогнозам, в 2030 году на Земле будут проживать около 8,5 млрд человек. К 2050 году численность населения вырастет до 9,7 млрд человек, к 2100 году – до 10,4 млрд. При этом, люди 65 лет и старше составят более 16% населения мира. Их число превысит численность молодежи в возрасте 15-24 лет и будет вдвое больше, чем детей до пяти лет.

В 1950 году пожилым был 1 из 20 человек в мире, в 2021 году уже 1 из 10, а к 2050 году 1 из 6 будет в возрасте 65 лет или старше.

В 2023 году в Азии и Европе проживало самое старое население мира. Первенство держит Япония, где 30% населения – пожилые люди. На втором месте Италия – 23%, третье поделили Финляндия, Португалия и Греция – 22%. Однако население развивающихся стран стареет быстрее, чем в развитых. Ожидается, что к 2050 году большая часть пожилого населения мира будет проживать в развивающихся странах, приводит данные агентство «Анадолу».

ООН призвала страны пересмотреть социальную политику, усилить внимание на услугах здравоохранения, ухода и социальной поддержки.

В 1990 году ООН объявила 1 октября Международным днем пожилого человека. Это сделано, чтобы обратить внимание на проблему старения населения мира, улучшить здоровье, социальные и экономические условия пожилых людей.

Специалисты предупредили об угрозе «недостаточной численности населения» в странах Запада. К 2050 году 75% этих государств столкнутся с детским кризисом – рождаемость упадет на 97%.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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