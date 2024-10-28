В Госдуме предложили защитить бездетных от отказов в приеме на работу

Депутаты Госдумы предложили запретить работодателям отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Законопроект содержит поправки в Трудовой кодекс, в том числе расширяющие защиту молодых мам.

Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов стал одним из авторов инициативы. Законопроект защитит права бездетных женщин, которых не хотят брать на работу из-за потенциального длительного отпуска и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.

«На практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей. Предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», – говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предложили запретить отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком младше трех лет и повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе, передает РИА Новости после ознакомления с документом.

В середине октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения. Инициатива предлагает штрафовать нарушителей на крупные суммы: до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юрлиц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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