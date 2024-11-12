В Госдуме предложили отменить рабочую субботу перед Новым годом

Депутаты Госдумы призвали отменить рабочую субботу перед Новым годом и уйти на каникулы пораньше. Они предложили регионам самим решать, будет 28 декабря рабочим или выходным днем.

Депутат Станислав Наумов стал одним из авторов обращения к зампредседателя правительства РФ Дмитрию Григоренко. Парламентарий считает, что отмена рабочей субботы пойдет на пользу внутреннему семейному туризму. А труд 28 декабря нужно оценивать как сверхурочный в тех сферах, где он необходим, например, в пищевой промышленности.

«Люди на производстве могут сверхурочно поработать, и такую работу нужно финансово поощрять. Но там, где можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своём регионе: в дом отдыха, на природу – это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» – цитирует депутата телеграм-канал Shot.

В начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень праздничных и выходных дней в 2025 году. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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