Мишустин утвердил праздничный календарь на 2025 год

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом говорится в сообщении пресс-служба кабинета министров.

Как следует из документа, новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

При этом уточняется, что в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье – так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта, на пятницу – 3 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Источник: пресс-служба правительства РФ

В итоге получается, что нерабочими будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.

Москва, Анастасия Смирнова

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