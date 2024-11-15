Россия добивается возвращения 23 похищенных ВСУ россиян

До 23 человек увеличилось число похищенных ВСУ россиян, чье местонахождение стало известно. Российская сторона передала в Киев документы для организации выдачи гражданский лиц, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москва ведет диалог с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного креста. Документы о возвращении жителей Курской области находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

«Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию», – приводит слова Москальковой ТАСС.

Среди россиян, которых похитили и вывезли на территорию Украину, находятся младенец, инвалид-колясочник и пожилая женщина с трехлетней девочкой.

11 ноября Татьяна Москалькова сообщила о переговорах с украинской стороной о возвращении 13 похищенных жителей Курской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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