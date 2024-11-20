Мошенники в России отправляют жертвам цветы и подарки

В России набирает обороты новая схема мошенничества. Аферисты отправляют жертве цветы и подарки, а в результате получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. Они отправляют жертве бесплатные цветы или сувениры, а через несколько дней просят сообщить «код подтверждения доставки». Если назвать этот код, можно потерять доступ к аккаунту на «Госуслугах», передает РИА «Новости».

В результате мошенники получают полный доступ к персональным данным жертвы, могут вывести деньги с карты и оформить новые кредиты.

Ранее сообщалось о подобной мошеннической схеме, но с использованием мессенджера Telegram. В этом случае преступники отправляют жертве сообщение о получении premium-подписки в подарок. Ссылка в сообщении похожа на настоящую, но является уловкой для взлома аккаунта граждан на «Госуслугах».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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