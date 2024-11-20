ФССП заморозила взыскание более 110 млрд рублей с участников СВО

Судебные приставы заморозили взыскание долгов на сумму свыше 110 млрд рублей с военнослужащих. С начала СВО остановлено более миллиона исполнительных производств, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«За период проведения специальной военной операции в отношении мобилизованных граждан и участников, заключивших контракт с ВС РФ, приостановлено 1,2 млн исполнительных производств на сумму свыше 110 млрд рублей», – приводит данные «Интерфакс».

Ведомство также указало, что считает приоритетом соблюдение гарантий по защите прожиточного минимума должников и обеспечение прав социально уязвимых категорий граждан. С начала 2024 года в рамках почти миллиона исполнительных производств соблюдены права граждан на неприкосновенность минимального дохода. Общая сумма долгов по указанным производствам превышает 290 млрд рублей.

В Свердловской области злостный алиментщик поступил на контрактную службу и погасил задолженность в 2,2 млн рублей по алиментам. Теперь его ребенок регулярно получает положенные выплаты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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