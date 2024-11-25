Володин сообщил о волне жалоб на чрезмерную нагрузку школьников

Россияне массово пишут обращения к депутатам из-за чрезмерной нагрузки школьников. Дети проводят на уроках до 10 часов в день, что плохо влияет на их здоровье, рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Родители школьников чаще всего жалуются на постоянное усложнение учебной программы и перегруженное расписание. У многих ребят бывает до восьми уроков в день, что занимает 8-10 часов. Каждый третий школьник учится по субботам.

«Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер. 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье. При такой занятости у ребёнка практически не остаётся времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями», – написал Володин в своем блоге.

В августе в Госдуме предложили ввести Единый стандарт нагрузки для учеников 1-11 классов. Это должно сбалансировать необходимые для учебы усилия и здоровье детей. Абсолютно здоровыми в России считаются не более 12% несовершеннолетних.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube