С глаз долой: в Госдуме предложили прятать алкоголь в магазинах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить выставлять алкоголь в общих залах магазинов. Бутылки со спиртным планируется продавать отдельно от других товаров, чтобы они не бросались в глаза.

Свинцов посетовал, что в любом магазине «не представляется возможным» пройти мимо полок с алкоголем. К этому виду привыкают дети и подростки, которым предлагается также запретить входить в отделы, куда перенесут все спиртное.

«Должны быть выделены специальные места, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров. А место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары», – цитирует пояснительную записку ТАСС.

По итогам 10 месяцев в России снизилось производство алкоголя до 151,2 млн декалитров, куда не включили пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. В тот же период 2023 года объем производства был на 0,5% больше.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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