российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 декабря 2024, 13:45 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ РФ предсказал сохранение «жесткой ситуации» на рынке труда в 2025 году

Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов сообщил, что прогнозы на 2025 год не включают заметных изменений на рынке труда. Ситуация останется жесткой, потому что экономике неоткуда взять новых людей.

В прошлом году прибыли в экономике резко шли вверх, что стало мощным драйвером высокой экономической активности. Благодаря этому также росли зарплаты. Но в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты.

«Мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. В этом году прибыли по экономике в целом, как минимум, не вырастут, а я думаю, что даже немного снизятся. При той жесткости на рынке труда, которую мы наблюдаем, признаков разворота тенденций пока не видно. И даже не очень понятно, откуда они возьмутся, откуда возьмутся в экономике новые люди», – сказал Тремасов на Российском облигационном конгрессе.

Чиновник добавил, что корпоративные прибыли «все равно» близки к историческим максимумам, хотя динамика в этом году «умеренно негативная», передает «Интерфакс».

Официальные лица неоднократно заявляли, что безработица в России упала до рекордного уровня. Так, в Екатеринбурге на одного безработного приходилось 11,5 вакансий.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Общество, Россия, Экономика, ЦБ РФ,