В России хотят ограничить продажу самогонных аппаратов

Минздрав России разработает предложения по ограничению продажи самогонных аппаратов в целях снижения потребления алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года. Как отметили в Минздраве, основная цель концепции – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.

В связи с этим «будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения», – говорится в сообщении ведомства (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, 11 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает, что достигшие совершеннолетия граждане смогут покупать алкоголь только при наличии в профиле на «Госуслугах» специальной отметки о прохождении обследования и консультации у нарколога.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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