Алкоголь только после обследования у нарколога: для россиян придумали новое ограничение

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает, что достигшие совершеннолетия граждане смогут покупать алкоголь только при наличии в профиле на «Госуслугах» специальной отметки о прохождении обследования и консультации у нарколога. Автором нововведения выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Как считает парламентарий, таким образом могут быть решены сразу две проблемы: молодежи детально разъяснят пагубные последствия употребления алкоголя и окажут своевременную медицинскую помощь тем, кто уже имеет проблемы или зависимость от алкоголя.

В этой связи депутат предлагает внести поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции и установить соответствующую норму. Порядок внесения таких записей на портах Госуслуг, согласно законопроекту, определит уполномоченный правительством орган исполнительной власти.

Главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный частично поддержал эту инициативу. «Смартфоны и телефоны есть почти у всех, госуслуги тоже. Не надо паспорт показывать, прикладываешь метку – и все, если сомнения какие-то есть. Поэтому идея хорошая, почему бы и нет», – отметил он, но усомнился в целесообразности дополнительного обследования и консультации у нарколога.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Москва, Светлана Антонова

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