В России могут запретить скидки на алкоголь

Правительство России поручило профильным министерствам подготовить предложения о возможности введения запрета на применение скидок при реализации алкоголя. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.

Согласно документу, до 15 апреля 2025 года Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз должны проанализировать практику применения скидок с цены на алкогольную продукцию и предложить меры по возможному запрету таких скидок.

Данная инициатива выдвинута в рамках реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. План рассчитан до 2030 года и включает в себя 29 мероприятий. Власти рассчитывают, что он позволит уменьшить употребление алкоголя до 7,8 литра на человека и сократить связанную с ним заболеваемость, инвалидность и смертность.

Среди мер, прописанных в плане, – повышение акцизов и минимальных розничных цен на алкоголь, формирование среды, которая способствует сокращению потребления алкоголя, укрепление ценностей здорового образа жизни.

Кроме того, будет изучен опыт регионов по ограничению розничной продажи крепкого алкоголя, представлены предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне торговых объектов, разработаны предложения о регулировании оборота самогонных аппаратов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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