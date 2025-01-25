Кабмин РФ упростил выдачу удостоверений ветеранов для добровольцев СВО

Правительство России упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь добровольцы смогут получать удостоверения ветерана в беззаявительном порядке. «Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Раньше для получения удостоверения добровольцам нужно было подать соответствующее заявление в военкомат по месту жительства или по месту постановки на воинский учет.

Согласно новому порядку, для выдачи удостоверений воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете. Местные военкоматы в десятидневный срок должны проверить данные на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения.

«Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством», – отметили в кабмине.

Напомним, закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам – участникам специальной военной операции был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них предусмотрен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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