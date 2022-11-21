Путин присвоил добровольцам статус ветеранов и освободил матпомощь мобилизованным от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал сегодня законы о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам – участникам специальной военной операции, а также об освобождении от НДФЛ материальной помощи участникам СВО и их семьям. Оба документа размещены сегодня на официальном портале правовой информации.

В федеральный закон «О ветеранах» внесены поправки, предусматривающие, что статус ветеранов боевых действий присваивается «лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года».

Этим же законом установлено, что вышеназванные лица, ставшие «инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции» получают право на статус инвалида боевых действий.

Другой подписанный Путиным закон освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов матпомощь мобилизованным и некоторым другим лицам.

В частности, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей. Передача такого имущества также не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника СВО либо получения им инвалидности I группы, а также безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры и суточные по таким командировкам.

Кроме того, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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