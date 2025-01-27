Кабмин РФ проиндексировал пенсии и пособия на уровень фактической инфляции

Правительство России по поручению президента с 1 февраля проиндексировало на уровень фактической инфляции – 9,5% – свыше 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация коснулась в том числе ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.

Также проиндексированы ряд выплат семьям с детьми. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тыс. рублей. Вырастет размер материнского капитала: на первого ребенка – до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток, уточнила пресс-служба кабмина РФ. С 2025 года ежегодно будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, ранее суммы были фиксированными.

Кроме того, Мишустин подписал постановление о дополнительном увеличении страховых пенсий до уровня фактической инфляции за 2024 год. Согласно документу, с 1 января 2025 года дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Напомним, изначально с 1 января 2025 года страховые пенсии были повышены на 7,3% согласно прогнозному уровню инфляции в 2024 году. После того, как Росстат предоставил данные о фактическом уровне инфляции в ушедшем году, было принято решение о доиндексации страховых пенсий до фактического уровня инфляции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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