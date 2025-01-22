Путин поручил проиндексировать пенсии и соцпособия на уровень фактической инфляции

Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в России будут проиндексированы на уровень фактической инфляции – 9,5 процента. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на совещании по экономическим вопросам.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента. <…> Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», – сказал глава государства.

«Прошу Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», – поручил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что пенсии необходимо повысить «задним числом» – с 1 января 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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