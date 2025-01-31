МИД сообщил о паспортах РФ у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне – трое российских граждан, данные о наличии гражданства РФ у еще одного погибшего проверяются. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как уже подтверждено, на борту авиалайнера находились наши соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, они в США работали в качестве тренеров. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены», – сказала дипломат.

Российское посольство в США находится на связи с Госдепартаментом, однако пока детальных ответов на запросы дипмиссии в связи с авиакатастрофой нет, добавила она.

По последним данным американских СМИ, более 40 тел извлечены из-под обломков столкнувшихся в воздухе и упавших в реку Потомак в Вашингтоне пассажирского самолета и военного вертолета. Поисковые работы на месте катастрофы продолжаются. Обнаруженные оба бортовых самописцев самолета уже доставлены в лабораторию.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рейгана. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое членов экипажа. Как впоследствии сообщил президент США Дональд Трамп, выживших в авиакатастрофе нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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