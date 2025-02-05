Минздрав хочет ввести обязательную отработку для студентов-медиков

Минздрав России намерен ввести обязательные отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. Соответствующие поправки предложено ввести в закон «Об образовании». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный министерством законопроект.

Согласно поправкам, после завершения обучения студентам придется два или три года отработать в государственной или частной клинике, включенной в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Отработку выпускников вузов предлагается ограничить тремя годами, а для выпускников колледжей предусматривается двухлетняя отработка. При этом молодые специалисты смогут сами выбрать регион и медучреждение для отработки.

Выпускники должны будут трудоустроиться в медицинскую организацию в течение года после окончания вуза или колледжа, в противном случае ему придется компенсировать бюджетные затраты на обучение в двукратном размере. Издание отмечает, что подготовка студента-медика обходится государству в среднем в 203,1 тыс. рублей в год. Таким образом, штраф может составить порядка 2,5 млн рублей.

Порядок мониторинга трудоустройства определит правительство РФ. По словам источника газеты, для этого могут быть использованы инструменты Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Речь идет о федеральном реестре медорганизаций и федеральном регистре медработников.

Также инициатива предполагает увеличение в два раза штрафа для студентов целевого набора, которые заключают договоры с региональными минздравами или медицинскими учреждениями о трудоустройстве после выпуска, а их обучение оплачивает государство. Если «целевик» не выполняет свои обязательства, то в настоящее время должен возместить полную стоимость обучения.

Источник в Минздраве подтвердил, что такой законопроект разрабатывается. Пока неизвестно, коснутся ли новшества нынешних студентов-бюджетников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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