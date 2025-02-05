СК РФ предложил запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

В России предложили повысить до 21 года возраст, по достижении которого можно приобретать алкогольные напитки. С инициативой выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», – заявил председатель СК РФ на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее Минздрав неоднократно предлагал повысить возраст продажи крепкого алкоголя в России c 18 лет до 21 года. Однако в Минфине выступали против это меры, указывая на то, что, согласно Конституции РФ, человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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