Мошенники создали фальшивый банк спермы героев СВО

Мошенники создали фальшивый сайт, на котором предлагают возможность родить ребенка от героя спецоперации. В результате у жертвы крадут персональные данные, которые в дальнейшем могут использовать для взлома аккаунтов и хищений средств, пишет «Газета.ru».

Сайт копирует оформление официального веб-ресурса Минздрава РФ. На странице указывается, что речь идет о государственной программе «Банк Спермы», которая позволяет зачать ребенка от героя СВО с помощью искусственного оплодотворения. На сайте даже опубликован фальшивый приказ Минздрава о запуске программы.

Мошенники обещают, что финансирование полностью обеспечивается государством, а мать и ребенок получат различные льготы и социальную поддержку. При этом будущего отца можно выбрать по фотографии.

По словам специалистов по кибербезопасности, этот сайт является фишинговым ресурсом. Злоумышленники воруют данные пользователей, которые могут в дальнейшем использовать для мошеннических действий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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