В России за 2024 год в список террористов и экстремистов включили более трех тысяч человек

В 2024 году в список террористов и экстремистов в России попали более трех тысяч человек. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

«В 2024 году в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено 3165 физических лиц, из них 2248 лиц, причастных к терроризму, и 917 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

В Росфинмониторинге напомнили, что гражданам, попавшим в список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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