Девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня в России проходит итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. В нем принимают участие

1,75 миллиона учащихся школ всех регионов России и зарубежья, кроме Херсонской и Запорожской областей.

Успешное собеседование – обязательное условие для сдачи основного государственного экзамена.

Школьникам предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Для чтения традиционно выбираются тексты о знаменитых россиянах прошлого и настоящего (ученых, изобретателях, космонавтах, героях войны, художниках и пр.).

На выполнение работы – в среднем 15 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено на 30 минут.

Собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Для тех, кто не сдаст или не сможет прийти по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 12 марта и 21 апреля 2025 года, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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