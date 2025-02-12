Госдума одобрила сдачу двух экзаменов для девятиклассников, поступающих в колледжи

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении правил итоговой аттестации в девятых классах. Документ предусматривает обязательную сдачу ОГЭ лишь по двум предметам вместо четырех, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже. Пилотный проект пока коснется пяти регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Северной Осетии.

Поступающим в колледжи девятиклассникам придется сдавать экзамены только по русскому языку и математике. Те, кто собирается в 10-й класс, будут по-прежнему сдавать четыре экзамена – два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению законопроекта список регионов, где будет действовать новое правило, может быть расширен. «Мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов. Регионы обосновывают свое участие в этом эксперименте, поэтому ко второму чтению не исключено, что этот список будет расширен», – сказал парламентарий.

Согласно законопроекту, регионы смогут сами определять минимальное количество баллов, необходимых для успешной сдачи экзамена. Кроме того, предполагается в приоритетном порядке зачислять на бюджетные места в колледжи или техникумы тех, кто окончил 9 классов на территории региона, где расположено учебное заведение.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что поправки «существенно расширят возможности» получить среднее профессиональное образование для школьников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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