Мишустин объявил о новых мерах по защите россиян от мошенников

Правительство разработало изменения в законодательство для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, пакет мер направлен на предотвращение ситуаций, при которых злоумышленники при помощи информационных технологий и методов социальной инженерии могут получить доступ к сбережениям граждан и завладеть ими. Одна из них предполагает обязательную идентификацию звонков.

«Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона», – рассказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Также, анонсировал премьер, появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия.

Кроме того, в России введут запрет для банков и других учреждений на использование иностранных мессенджеров в общении с людьми. «Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – сообщил глава правительства.

Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, на платформе которой в том числе будут собраны записи голосов мошенников.

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде», – подчеркнул Мишустин. Он пообещал, что власти и дальше будут делать все необходимое, «чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость».

Анонсированные меры, как заявили в кабмине, будут реализованы уже в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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