В Москве открылась «Евразийская философская премия – 2025»

В Москве в субботу, 15 февраля, стартовала «Евразийская философская премия – 2025», которая проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В ходе мероприятия будут названы победители премии, которых определит Совет Евразийской философской премии, в который входят ученые-философы 20 ведущих вузов России и ближнего зарубежья.

Церемонии награждения победителей будет предшествовать научная конференция «Актуальные проблемы философии», на которой выступят победители прошлого года и исследователь из Японии господин Хироюки Хори.

«Конференция включает три дискуссионные панели и создаст сборник материалов, куда участники могут прислать свои тезисы. Главной целью премии является поддержка философской мысли и традиционных ценностей в России. В этом году также объявлен конкурс на лучший вопрос от студентов, за который полагаются денежные призы», – поделился секретарь оргкомитета премии, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

В 2025 году Евразийская философская премия будет вручаться в таких номинациях, как «За вклад в философию», «Лучшая российская философская книга», «За работу по истории русской философии», «За исследование в области этики и традиционных ценностей», «За исследование незападных философских традиций», «Молодые таланты в философии» и других.

Премия вручается второй год подряд. В прошлом году победителями стали известные российские ученые академик Владислав Лекторский, заслуженный профессор МГУ Михаил Маслин, и.о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев, главный научный сотрудник сектора восточных философий Института философии РАН Мариэтта Степанянц и многие другие.

В номинации «Философия в искусстве» премия была вручена выдающемуся российскому композитору Владимиру Мартынову. А специальная «Премия памяти» была присуждена Дарье Дугиной, погибшей от рук украинских террористов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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