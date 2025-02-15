ХАМАС отпустил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Палестинская группировка ХАМАС в субботу освободила трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Также свободу получили американец Саги Декель-Хен и гражданин Израиля Яир Хорн.

Все трое переданы сотрудникам Международного комитета Красного креста в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Вскоре освобожденных заложников доставят на автомобилях МККК в Израиль.

Освобождение заложников прошло в рамках реализации второй сделки о перемирии в Газе, достигнутой Израилем и ХАМАС 15 января.

Как сообщил офис по делам пленных в ХАМАС, Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, сообщает РИА «Новости».

Александр Труфанов, его мать, бабушка и невеста были похищены палестинскими боевиками утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Отца Труфанова убили радикалы. Мать, бабушка и невеста россиянина были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа в ноябре 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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