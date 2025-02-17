В Москве пройдет юбилейная выставка Moscow Dive Show

В Гостином дворе Москвы в десятый раз пройдет выставка водного человека – Moscow Dive Show 2025. На мероприятии соберутся ведущие производители и продавцы товаров и услуг для людей водной индустрии: дайверов, фридайверов, подводных охотников, подводных фотографов, водолазов, сапсёрферов, кайтеров, пловцов и тех, кто просто любит отдыхать у воды.

Выставка под названием «Лёд и вода» состоится с 20 по 23 февраля. Планируются выступления именитых спикеров на сцене, мероприятия в конференц-зале и на стендах участников будут посвящены не только комфортному отдыху, но и экстремальным развлечениям.

В рамках культурной программы на сцене и в конференц-зале с утра и до самого вечера будут идти выступления, круглые столы, мастер-классы, презентации и розыгрыши ценных призов. Среди спикеров чемпионы и рекордсмены мира по водным видам спорта, учёные-эксперты, выдающиеся в своей сфере успешные личности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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