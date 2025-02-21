Москвичам пообещали раннюю и теплую весну

Предстоящая весна в средней полосе России будет ранней и теплой. С таким прогнозом выступила главный специалист ИА « Метеоновости» Татьяна Позднякова. Все три весенних месяца в Москве ожидается положительная аномалия температуры воздуха, отметила синоптик в своем тг-канале.

Специалист указала, что отдельные модели прогнозов показывают, что в марте температура воздуха в столице может превышать норму даже на 4 градуса. Это значит, что средняя месячная температура воздуха будет положительной и составит около +3 градусов. «Москвичам стоит ждать раннюю весну», – отметила Позднякова.

С вероятностью 30-40% в марте в Москве будет наблюдаться дефицит осадков, добавила она, отметив, что это будет третий месяц с осадками меньше нормы.

В апреле и мае все прогностические модели прогнозов также показывают, что температура воздуха в столице будет выше нормы, однако положительная аномалия в апреле прогнозируется в пределах 1-2 градусов. При этом равновероятны как избыток осадков, так и дефицит.

В мае, как показывают прогнозы, температура воздуха превысит норму лишь на 1-1,5 градуса, и большинство моделей указывают на количество осадков близкое к норме, рассказала метеоролог. По ее словам, средняя месячная температура воздуха в мае повышается в Москве до +13,6 градусов, за месяц в среднем выпадает 62 мм осадков.

Позднякова подчеркнула, что текущий прогноз на весну предварительный и будет уточняться каждый следующий месяц.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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