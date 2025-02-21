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Пятница, 21 февраля 2025, 21:11 мск

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Вымираем: естественная убыль населения России выросла почти на 20%

В России естественная убыль населения, когда число умерших превышает количество родившихся, за 2024 год увеличилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом, составив 596,2 тысячи человек против 495,2 тысячи, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росстата.

Как уточняется в публикации, число родившихся в 2024 году снизилось на 3,4% – до 1 млн 222,4 тыс детей с 1 млн 264,9 тыс за 2023 год. Количество умерших в РФ в прошлом году выросло на 3,3% – до 1 млн 818,6 тыс человек с 1 млн 760,2 тыс за 2023 год.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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