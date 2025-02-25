В Росреестре предупредили о новой схеме мошенничества с госпошлинами

Управление Росреестра по Москве предупредило о новой схеме мошенничества с помощью фишинговых ссылок якобы на уплату «госпошлины» за проведение учетно-регистрационных действий.

Злоумышленники действуют под видом сотрудников Росреестра или некой автоматической службы ведомства через мессенджеры. Ссылки на оплату «госпошлины» зачастую получают люди, которые не обращались в Росреестр за какими-либо услугами.

Перейдя по такой ссылке, «гражданин рискует передать свои личные данные мошенникам или заразить устройство вредоносным ПО», – сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

В ведомстве отметили, что сотрудники Росреестра никогда не пишут через мессенджеры с требованием оплатить услугу по ссылке и не делают автоматических рассылок в соцсетях. Там посоветовали не отвечать на подобные сообщения и блокировать лже-сотрудников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube