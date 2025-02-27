Кибермошенники впервые использовали Масленицу для обмана в Рунете

В 2025 году киберпреступники впервые использовали празднование Масленицы для обмана россиян. В основном мошенники создавали вредоносные сайты и занимались фишингом. По словам специалистов, в последнее время аферисты все чаще обращаются к темам национальных праздников.

«Обнаружены ресурсы, которые используются для инвестиционного мошенничества. Они созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником. «В честь Масленицы», как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов, – рассказала «Известиям» аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына. – Как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит злоумышленник, который представляется персональным «менеджером», открывает доступ к «платформе», уговаривает внести «депозит» для покупки акций. Итог таких инвестиций всегда один – полная потеря внесенных денег».

Несмотря на то, что для аферистов каждый популярный праздник – предлог для создания новых и улучшения используемых схем обмана, Масленица – повод нетипичный. К ней обычно не проводят распродажи, не устраивают акции с подарками и скидками, и в целом у праздника нет окраски события, так или иначе связанного с финансами.

Мошенническая деятельность всегда возрастает в праздничный сезон. Масленица перестала быть исключением. Россияне традиционно считают, что Масленица учит щедрости и открытости, поэтому, чем больше добра человек сделает в эти дни, тем удачнее сложится его год. Авторы вредоносных рассылок в мессенджерах эксплуатируют суеверия пользователей, готовых переслать в мессенджерах различные «письма счастья», за которыми могут в том числе скрываться ссылки на вредоносные сайты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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