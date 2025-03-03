В Москву 8 марта придет апрельское тепло

Центральную Россию в предстоящие выходные ждет апрельское тепло. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели из-за влияния североатлантического циклона ожидается пасмурная погода, временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Днем воздух прогреется до +2…+5°С.

Во вторник, среду и четверг погода продолжит ухудшаться – прогнозируются обложные смешанные осадки, сообщил синоптик в своем тг-канале. По ночам ожидается -2…+3°С с вероятностью гололедицы, а днем до +1…+6°С.

Однако в конце недели благодаря антициклону погода улучшится. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +5…+10°С.

В предстоящие выходные в Москву придет настоящее апрельское тепло, прогнозирует Тишковец. По его словам, воздух может прогреться уже до +9…+14°С. Специалист не исключил установления рекорда тепла для 8 марта. Предыдущий температурный максимум для этой даты был зафиксирован в 2020 году, составив +8,6°С. Возможны рекорды тепла и 9 марта. «При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа», – заключил метеоролог.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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