Землю накроет магнитная буря

В ночь на среду, 5 марта, на Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«По предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придет к Земле завтра около 19:00 по московскому времени», – сказано в сообщении.

Согласно расчетам, магнитные бури будут слабого и среднего уровня (G1-G2), их продолжительность составит от шести до девяти часов. Начало бурь ожидается 4 марта в районе 20:00-21:00 мск.

Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины среды, 5 марта, уточнили в лаборатории.

Из-за предстоящей магнитной бури заметно увеличилась вероятность полярных сияний в ночь со вторника на среду, предупредили ученые. Однако зона, в которой могут наблюдаться полярные сияния, из-за незначительной силы возмущения магнитного поля планеты будет ограниченной.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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