В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области

Из Украины в Россию при посредничестве Белоруссии эвакуированы 33 жителя Курской области. Как сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, это стало возможным при поддержке Международного Комитета Красного Креста.

«В основном – пожилые, но есть и 4 детей. У многих тяжелые травмы, болезни. Для их немедленной транспортировки в больницы Курска организовали 10 машин скорой помощи. Остальные смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете», – отметила Москалькова в своем телеграм-канале.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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