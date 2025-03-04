Госдума поддержала штрафы за продажу энергетиков детям

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за розничную продажу детям безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков.

Согласно документу, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Рассматривать подобные дела будет полиция.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре прошлого года. Кодекс об административных правонарушениях предложено дополнить новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Ранее Госдума ввела запрет на продажу энергетических напитков детям на всей территории России. Запрет вступил в силу с 1 марта и не затрагивает продажу чая, кофе и других напитков на их основе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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