В России на дорожных знаках запретили рекламу отелей, кемпингов и гостиниц

Росстандарт опубликовал очередной ГОСТ с требованиями к новым дорожным знакам. Как сообщает газета «Коммерсант», в нем есть запрет рекламы гостиниц, мотелей, кемпингов и автосервисов на указателях. По мнению представителей туриндустрии, подобная информация на знаках важна для водителей на фоне развития внутреннего автотуризма. Эксперт считает, что разработчики ГОСТа ввели запрет для исключения «конфликта интересов», поскольку частный бизнес в регионах нередко рекламировал свои объекты за счет бюджета.

В базе данных Росстандарта опубликована новая версия ГОСТ 52290-2024, где записаны требования к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков. Стандарт станет обязательным с 2026 года, но регионы вправе применять его уже сейчас – взамен старого стандарта 52229-2004.

Новый ГОСТ 52290 носит скорее технический характер, однако «Ъ» обнаружил в нем любопытное нововведение. На знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 (информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам) нельзя будет сообщать про мотели, кемпинги, гостиницы и станции техобслуживания. Причина такого запрета неизвестна: пояснений со стороны разработчиков не поступало (документ готовили ЦОДД Москвы и Российский институт стандартизации). При этом они сохранили разрешение указывать на знаках направление проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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