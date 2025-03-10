Кабмин РФ проиндексировал социальные пенсии с 1 апреля

C 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Соответствующее постановление подписал постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что такие выплаты получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Также с 1 апреля на 14,75% кабмин поднимет размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Речь идет о военнослужащих, проходивших службу по призыву, участниках Великой Отечественной войны, гражданах, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, выплату повысят летчикам-испытателям и космонавтам, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей.

В правительстве отметили, что в целом данное решение затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube