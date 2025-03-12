В России растет число жалоб на нарушение прав потребителей. Чаще всего россияне обращаются по вопросам в сфере дистанционной торговли и услуг связи.

«Мы видим целый ряд тенденций, которые характеризуют прошедший период, отчетный год. У нас выросло, пусть незначительно, но все-таки выросло число обращений граждан. Это порядка 420 тысяч, это только тех письменных обращений, которые поступили в наши территориальные органы», – сказал глава Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Отмечается рост числа жалоб в сфере онлайн-торговли. По словам Прусакова, это связано с тем, что недобросовестные продавцы зачастую, чувствуя свою безнаказанность, злоупотребляют доверием потребителей и их правами.

Кроме того, растет число обращений в сфере оказания услуг связи. Часто потребителям непонятна сумма, которая списалась с них якобы за пользование услугами, либо услуги были ненадлежащего качества.

В общей сложности за 2024 год в рамках судебных разбирательств, в которых принимал участие Роспотребнадзор, потребителям было возвращено более 4 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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