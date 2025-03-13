В полиции рассказали о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Сначала они предлагают ставить «лайки» отелям за вознаграждение, а затем устанавливают вредоносное ПО и похищают деньги.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники действуют от имени известного сервиса по продаже авиабилетов.

Сначала желающих подзаработать россиян они просят ставить «лайки» отелям и гостиницам, обещая от 750 рублей в день. Жертва даже может получить небольшую сумму за свою «работу».

«Завоевав доверие, мошенники предложат «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение», – предупредили правоохранители.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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