Депутат попросил россиянок носить мини для «повышения демографии». «Бред сумасшедшего» и «животный месседж», – ответили комментаторы

Депутат думы города Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко в своих соцсетях попросил местных жительниц чаще носить мини-юбки для «повышения демографии». Комментаторы в большинстве своем призыв народного избранника раскритиковали. Некоторые даже предложили депутатам мужского пола начать ходить без брюк «для скорости повышения этой самой демографии». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала предложение Руденко «бредом сумасшедшего». По мнению депутата ГД Виталия Милонова, калужский депутат «примитивно мыслит», ему надо бы «сдерживать гормональные всплески».

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», – написал Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» (авторская орфография сохранена), сопроводив публикацию фотографией девушки в мини.

В ответ на критику в комментариях под его постом народный избранник заявил телеграм-каналу SHOT, что «в 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте». Руденко также отметил, что женщины-однопартийцы «периодически радуют их мини-юбками».

Коллега Руденко, председатель комиссии гордумы Тарусы по делам семьи и молодежи Лидия Стародубцева признала проблему с демографией, однако назвала позицию коллеги безнравственной. «Демографическая проблема есть, и ее надо решать, но не таким путем. И большие семьи традиционные нам нужно восстанавливать, но не мини-юбками. Нам нельзя скатываться до потери нравственности», – сказала она в комментарии изданию «Подъем»

«Я не ханжа, но мы не должны опускать уровень нравственности наших семей, наших девушек. И не делать завлекушки для мальчиков и мужчин. Это моя личная позиция», – подчеркнула депутат.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что подход калужского депутата «представляет собой бред сумасшедшего». «Первое, я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям», – сказала Останина в беседе с РИА «Новости». Она отметила, что женщин сейчас интересуют совсем другие вопросы, и призвала депутатов посмотреть, «чем живут избиратели».

«Это, честно говоря, какой-то животный месседж, абсолютно нечеловеческий, – прокомментировал призыв коллеги из Калужской области зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире радио «Говорит Москва». – Мне даже, честно говоря, неловко за этого человека, что он настолько примитивно мыслящий, что у него внешний вид девушки – это значит повышение демографии. Я не знаю, как у него лично с демографией, но то, что ему надо, возможно, немножко сдерживать свои гормональные всплески, – это точно».

Врач-психотерапевт Лариса Никитина заявила радиостации, что ношение короткой юбки скажется не на повышении демографии, а «может максимум повлиять на количество изнасилований».

«Призыв носить короткие юбки – большей глупости сказать нельзя. Как это может повлиять на демографию? Чтобы поднимался прирост населения, у людей должны быть условия. Дети рождаются не потому, что люди совокупляются. Это, конечно, фактор, без этого дети не рождаются, но, чтобы люди рожали детей, они должны чувствовать себя в безопасности. Они должны понимать, что у них есть работа, жилье, перспективы», – отметила специалист.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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