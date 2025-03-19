«С учетом вскрытых просчетов…» Генпрокуратура проверит МЧС и его территориальные органы

Генпрокуратура намерена провести проверку МЧС и его региональных подразделений из-за вскрывшихся просчетов в работе министерства.

«С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», – заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании коллегии надзорного ведомства.

По его словам, чрезвычайная ситуация с крушением нефтетанкеров в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, к которым приводят «халатность и разгильдяйство», передает «Интерфакс».

Краснов поручил подчиненным продолжать координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива мазута.

«Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха», – отметил генпрокурор.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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