В России будет введен ГОСТ на шаурму

В России будет введен ГОСТ на шаурму. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Там рассказали, что первая редакция государственного стандарта уже подготовлена, документ установит единые требования к приготовлению этого блюда, его качеству и безопасности. Сейчас проект находится на публичном обсуждении.

Уточняется, что:

– документ охватывает полуфабрикаты и готовую продукцию;

– ГОСТ распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан;

согласно первой редакции стандарта, шаурма (шаверма) может готовиться из разного вида мяса – говядины, телятины, свинины, баранины, ягнятины, козлятины, курицы и индейки;

– при мариновании мяса допускается использование лука и специй.

Документ также устанавливает жесткие требования к качеству и безопасности продукции:

например, донер-полуфабрикаты разрешено продаваться только в охлажденном или замороженном виде. Повторная заморозка – запрещена;

реализовывать готовую шаурму можно при температуре не ниже 65 °С.

Предприятия, где будут готовить шаурму, должны иметь вентиляцию, собственные системы водоснабжения и канализации, а вся продукция иметь специальную маркировку (там должны быть указаны состава продукта, дата его изготовления, сроки годности и пищевая ценность), пишет Газета.ru.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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